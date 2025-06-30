Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ после обращения омбудсмена Азербайджана

Омбудсмен России Татьяна Москалькова получила обращение омбудсмена Азербайджана в связи с жестоким убийством двух азербайджанцев и нанесением им телесных повреждений различной степени тяжести в результате насилия и пыток в городе Екатеринбурге.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, она также обратилась по данному делу в Генеральную прокуратуру РФ.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева ранее передала российской стороне обращение в связи с задержаниями в Екатеринбурге азербайджанцев.

Алиева попросила сведений об обстоятельствах задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня. Также омбудсмен потребовала проверить законность и обоснованность задержания.

Москалькова добавила, что постоянно контактирует с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тесно сотрудничает с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных виновных этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.