Выдача разрешений на портале «Наш путь в Карабах» приостановлена до этой даты

В связи с государственным мероприятием, которое пройдёт с 30 июня по 6 июля на освобождённых территориях, отменены поездки по 9 направлениям (Суговушан, Физули, Шуша, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд, Агдере, Агдам, Лачин) через портал «Наш путь в Карабах».

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана в ответ на запрос Trend, гражданам заранее были отправлены SMS-уведомления об этом, передает 1news.az.

«Ограничений на поездки в Зангиланский и Джебраильский районы не вводилось», — отмечается в сообщении.