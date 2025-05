Главы МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили вопросы сотрудничества

Политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные инициативы обсуждались на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль Заяни.

По сообщению МИД АР в соцсети Х, министры подчеркнули важность укрепления двусторонних связей посредством взаимных визитов на высоком уровне, регулярных политических консультаций и создания структурированного механизма экономического сотрудничества.

Главы МИД подтвердили свою приверженность постоянной взаимной поддержке и солидарности на региональных и международных платформах, таких как ООН, ОИС, Движение неприсоединения и СВМДА.

Джейхун Байрамов проинформировал своего бахрейнского коллегу о ходе постконфликтных восстановительных работ в регионе, включая операции по разминированию и усилия, направленные на построение прочного мира.

