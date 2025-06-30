 МИД Ирана вызвал главу украинской дипмиссии для вручения ноты протеста | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

МИД Ирана вызвал главу украинской дипмиссии для вручения ноты протеста

First News Media17:27 - Сегодня
МИД Ирана вызвал главу украинской дипмиссии для вручения ноты протеста

Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста из-за заявлений Киева в поддержку израильских ударов по территории исламской республики.

Об этом сообщило агентство ISNA, на которое ссылается ТАСС.

По его данным, Фарсаи, передав ноту, подчеркнул, что «украинские власти, поддерживая военную агрессию сионистского режима (имеется в виду Израиль – ред.), фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины уважать принципы и цели Устава ООН, а также четыре Женевские конвенции».

Поделиться:
330

Актуально

Общество

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на территории киностудии ...

Политика

Петер Михалко осудил действия российских силовиков против азербайджанцев

Экономика

В Шуше состоится 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества

Общество

Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе «Sputnik Азербайджан» – ...

В мире

Шавкат Мирзиеев назвал молодежь главным созидательным ресурсом современного Узбекистана

Пашинян заявил о необходимости регулирования политической деятельности неграждан

МИД Ирана вызвал главу украинской дипмиссии для вручения ноты протеста

Пашинян заявил о нейтрализации вызовов безопасности

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Катар и ОАЭ временно закрыли воздушное пространство

Трамп: Я спас Хаменеи от унизительной смерти

Женщины и подростки стали жертвами атак со шприцами во Франции - ФОТО

В Баку ищут водителя, ездившего с закрытым госномером - ВИДЕО

Последние новости

Тела братьев, убитых в Екатеринбурге, доставлены в Азербайджан

Сегодня, 20:40

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых пройдут повторную экспертизу в Азербайджане

Сегодня, 20:20

Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра

Сегодня, 20:00

События в Екатеринбурге - пример дискриминации и предвзятого отношения на национальной почве - Самед Сеидов

Сегодня, 19:45

Петер Михалко осудил действия российских силовиков против азербайджанцев

Сегодня, 19:30

Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Украиной - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Шуше состоится 6-й бизнес-форум Организации экономического сотрудничества

Сегодня, 19:00

Стали известны имена задержанных в ходе операции в офисе «Sputnik Азербайджан» – ФОТО ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Джейхун Байрамов обсудил с замглавы МИД Узбекистана подготовку к саммиту ОЭС - ФОТО

Сегодня, 18:30

МВД Азербайджана подтвердило задержания в офисе «Sputnik-Азербайджан» - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Названа причина обрушения дорожного покрытия на территории Баксол – ФОТО

Сегодня, 17:55

СМИ: Посла Азербайджана вызвали в МИД России

Сегодня, 17:50

Шавкат Мирзиеев назвал молодежь главным созидательным ресурсом современного Узбекистана

Сегодня, 17:48

Пашинян заявил о необходимости регулирования политической деятельности неграждан

Сегодня, 17:46

Азербайджанский депутат призвала к международной поддержке усилий по разминированию

Сегодня, 17:45

С этой даты в Азербайджане можно будет получить кэшбэк за билеты в театр и на концерт

Сегодня, 17:42

Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года – ФОТО

Сегодня, 17:41

Эльдар Намазов: Пора сказать Москве и Тегерану – «забудьте!»

Сегодня, 17:31

МИД Ирана вызвал главу украинской дипмиссии для вручения ноты протеста

Сегодня, 17:27

Пашинян заявил о нейтрализации вызовов безопасности

Сегодня, 17:25
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35