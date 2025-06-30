МИД Ирана вызвал главу украинской дипмиссии для вручения ноты протеста

Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста из-за заявлений Киева в поддержку израильских ударов по территории исламской республики.

Об этом сообщило агентство ISNA, на которое ссылается ТАСС.

По его данным, Фарсаи, передав ноту, подчеркнул, что «украинские власти, поддерживая военную агрессию сионистского режима (имеется в виду Израиль – ред.), фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины уважать принципы и цели Устава ООН, а также четыре Женевские конвенции».