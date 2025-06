Баку призывает мировое сообщество отреагировать на нарушение Арменией гуманитарного права

МИД Азербайджана сделал публикацию на своей странице в социальной сети Х в связи с очередным минным инцидентом, произошедшим 30 июня на освобожденных территориях Азербайджана.

В результате подрыва на мине тяжелое ранение получил сотрудник полиции, ему ампутировали ногу.

Таким образом, общее число жертв минных инцидентов с конца 2020 года достигло 399.

«Армения продолжает отказываться предоставлять полные и точные карты заминированных территорий, что представляет серьезную угрозу для гражданского населения и всех людей, проживающих на этих территориях.

Международное сообщество не должно молчать перед лицом этих продолжающихся нарушений гуманитарного права», - говорится в публикации МИД Азербайджана.

On 30 June, a tragic mine incident has occurred in the liberated territories of Azerbaijan, as a result of which a police officer was severely injured in Aghdam. The officer’s right foot was amputated as a result of the explosion.



This incident brings the total number of… pic.twitter.com/WLUs3nVV9p — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 30, 2025