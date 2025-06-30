Баку призывает мировое сообщество отреагировать на нарушение Арменией гуманитарного права

МИД Азербайджана сделал публикацию на своей странице в социальной сети Х в связи с очередным минным инцидентом, произошедшим 30 июня на освобожденных территориях Азербайджана.

В результате подрыва на мине тяжелое ранение получил сотрудник полиции, ему ампутировали ногу.

Таким образом, общее число жертв минных инцидентов с конца 2020 года достигло 399.

«Армения продолжает отказываться предоставлять полные и точные карты заминированных территорий, что представляет серьезную угрозу для гражданского населения и всех людей, проживающих на этих территориях.

Международное сообщество не должно молчать перед лицом этих продолжающихся нарушений гуманитарного права», - говорится в публикации МИД Азербайджана.