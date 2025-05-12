США могут свободно инвестировать в экономику Ирана в случае заключения сделки – власти ИРИ

Вашингтон сможет свободно инвестировать в иранскую экономику, если заключит ядерное соглашение с Тегераном.

Об этом заявила РИА Новости представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

«У нас никогда не было проблем с американскими инвестициями, это они лишили себя огромного потенциала Ирана. Естественно, если новое соглашение будет заключено, США смогут в полной мере воспользоваться экономическим потенциалом Ирана, и мы готовы сделать это как страна, в которую они могут инвестировать в различных областях», - сказала Мохаджерани.

В воскресенье прошел четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе и возможной отмене санкций. Встреча состоялась после двухнедельной паузы — самой длительной с начала консультаций при посредничестве Омана.

Ранее переговоры прошли 12 и 26 апреля в Маскате и 19 апреля в Риме. Диалог возобновился после письма президента США Дональда Трампа верховному лидеру Ирана, в котором содержались и предложение по новому соглашению, и угроза военного вмешательства. Иран отказался от прямого контакта, но согласился на непрямой формат.

США вышли из СВПД в 2018 году и восстановили санкции, после чего Иран начал поэтапно отказываться от обязательств. Действие соглашения истекает 18 октября с окончанием мандата резолюции 2231 Совета безопасности ООН.