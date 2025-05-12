Контракт с Шойгу на прохождение воинской службы продлили до 2030 года

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу остается на воинской службе - контракт с ним продлен до 2030 года.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

«Контракт на прохождение воинской службы секретарем СБ РФ продлен до 2030 года, еще на пять лет», - сказал собеседник агентства.

С 20 января 1994 по 11 мая 2012 года Шойгу занимал пост министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 11 мая по 6 ноября 2012 года - губернатор Московской области. 6 ноября 2012 года был назначен министром обороны, проработал на этом посту до 12 мая 2024 года.

12 мая 2024 года указом президента РФ Шойгу был назначен секретарем Совбеза. Он один из самых опытных членов СБ - с 31 января 1994 года, а став министром обороны, вошел в число постоянных членов СБ.

Шойгу имеет воинское звание генерала армии, герой России, имеет многие другие награды.