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Военные Индии и Пакистана проводят переговоры о прекращении огня

First News Media17:20 - Сегодня
Военные Индии и Пакистана проводят переговоры о прекращении огня

Командующие военными операциями Индии и Пакистана во время переговоров обсуждают соглашение о прекращении огня.

Об этом сообщил телеканал News 18.

«Командующие военными операциями Индии и Пакистана ведут переговоры по соглашению о прекращении огня между двумя странами», — говорится в сообщении.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого стартовала ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в Джамму и Кашмире и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку.

Источник: ТАСС

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