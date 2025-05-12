 Белый дом сообщил о планах Катара по передаче США самолета | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Белый дом сообщил о планах Катара по передаче США самолета

First News Media17:28 - Сегодня
Белый дом сообщил о планах Катара по передаче США самолета

Катар предложил передать самолет американскому Министерству обороны.

Об этом заявила телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Правительство Катара любезно предложило передать самолет Министерству обороны. Правовые аспекты пока прорабатываются», - сказала она

По ее словам, речь идет о безвозмездной передаче, что всегда проходит «в полном соответствии с законом».

«Мы привержены абсолютной прозрачности», - добавила Ливитт.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники 11 мая сообщил, что королевская семья Катара планирует подарить Дональду Трампу «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств.

Эксперты оценили лайнер в $400 млн, не считая стоимости дополнительного оборудования, которое установят специалисты американских ВВС.

Источник: ТАСС

Поделиться:
99

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 26° тепла

Мнение

Переговоры России и Украины: Как успешность Стамбульской площадки повлияет на ...

Lifestyle

Модель, блогер, инфлюенсер: Лиана Рустами о том, как остаться собой в соцсетях, и не ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился с премьером Бахрейна

В мире

Авиакомпании Турции будут штрафовать пассажиров, встающих до остановки двигателя

Белый дом сообщил о планах Катара по передаче США самолета

Apple рассматривает повышение цен на новые iPhone

Военные Индии и Пакистана проводят переговоры о прекращении огня

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле - ВИДЕО

Кто он - первый Папа Римский из США

Папа Римский Лев XIV высказался о войне в Украине

Пакистан нанес ответные удары по Индии

Последние новости

Заявление Президента Ильхама Алиева носит геополитическое и правовое значение

Сегодня, 18:01

Селин Дион может выступить на «Евровидении-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 17:40

Авиакомпании Турции будут штрафовать пассажиров, встающих до остановки двигателя

Сегодня, 17:35

Ливни, грозы и риск паводков: Синоптики о погоде в Азербайджане

Сегодня, 17:31

Обсуждено межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Бахрейном

Сегодня, 17:30

Белый дом сообщил о планах Катара по передаче США самолета

Сегодня, 17:28

Apple рассматривает повышение цен на новые iPhone

Сегодня, 17:25

В бакинском ТЦ средь бела дня украли куртку с манекена

Сегодня, 17:23

Военные Индии и Пакистана проводят переговоры о прекращении огня

Сегодня, 17:20

Израиль просит МУС отозвать ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Сегодня, 17:18

В Баку задержан наркокурьер с крупной партией героина и марихуаны

Сегодня, 17:12

В Армении лишь 30-40% призывников проходят обязательную военную службу

Сегодня, 17:10

Контракт с Шойгу на прохождение воинской службы продлили до 2030 года

Сегодня, 16:51

Пакистан намерен обсудить на переговорах с Индией проблему Кашмира

Сегодня, 16:28

Ввоз некоторых саженцев в Азербайджан для посева освобожден от пошлины

Сегодня, 16:16

Любовь довела до ареста: В Баку курьер преследовал бывшую возлюбленную

Сегодня, 16:13

Группа компаний PASHA покрывает расходы на образование членов семей шехидов и ветеранов войны

Сегодня, 16:00

Фидан: в ближайшие дни РФ и Украина смогут достичь компромисса относительно контактов

Сегодня, 15:55

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Сомали

Сегодня, 15:50

Лейла Алиева инициировала социальную акцию для детей и подростков в регионах страны - ФОТО

Сегодня, 15:43
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50