Белый дом сообщил о планах Катара по передаче США самолета

Катар предложил передать самолет американскому Министерству обороны.

Об этом заявила телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Правительство Катара любезно предложило передать самолет Министерству обороны. Правовые аспекты пока прорабатываются», - сказала она

По ее словам, речь идет о безвозмездной передаче, что всегда проходит «в полном соответствии с законом».

«Мы привержены абсолютной прозрачности», - добавила Ливитт.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники 11 мая сообщил, что королевская семья Катара планирует подарить Дональду Трампу «летающий дворец», который может стать одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных США от иностранных государств.

Эксперты оценили лайнер в $400 млн, не считая стоимости дополнительного оборудования, которое установят специалисты американских ВВС.

Источник: ТАСС