Авиакомпании Турции будут штрафовать пассажиров, встающих до остановки двигателя

Встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь будет грозит административный штраф.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на циркуляр Генерального управления гражданской авиации Турции.

Авиакомпании Турции отмечали значительное увеличение числа пассажиров, пытающихся закурить в самолете, а также тех, кто встает с места еще до того, как погаснет соответствующее табло​​​. В связи с этим ведомство посчитало нужным подкорректировать объявления в самолетах.

"После того, как самолет достигнет места стоянки, а табло о необходимости застегнуть ремни безопасности погаснет, просим соблюдать приоритет и ждать своей очереди, пока самолет покидают пассажиры перед вами", – говорится в примере объявления.

Уточняется, что в отношении пассажиров, которые откажутся соблюдать правила, будет составлен протокол о нарушении порядка и в соответствии с законодательством будет наложен административный штраф. Вместе с тем, по данным газеты Milliyet, среди возможных санкций для недисциплинированных пассажиров – внесение в "черный список" авиакомпаний.