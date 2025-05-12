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Заявление Президента Ильхама Алиева носит геополитическое и правовое значение

First News Media18:01 - Сегодня
Заявление Президента Ильхама Алиева носит геополитическое и правовое значение

Севиндж Фаталиева, депутат Милли Меджлиса Азербайджана

44-дневная Отечественная война и однодневные антитеррористические мероприятия наглядно продемонстрировали силу, волю и сплочённость азербайджанского народа.

В течение всей войны Азербайджан не сделал ни одного шага назад, тогда как Армения не смогла провести ни одной успешной операции. Азербайджанские военнослужащие проявили высокий моральный дух, героизм и самоотверженность. Вторая Карабахская война стала поистине славной страницей в истории Азербайджана.

Героическая армия Азербайджана разгромила армянские вооружённые силы, что ярко отражено в экспозиции Парка военных трофеев в Баку. Победа в этой войне была достигнута благодаря ряду ключевых факторов: динамичному развитию страны, обеспечению экономической независимости, формированию мощной армии и последовательной защите национальных интересов на международной арене. Поскольку международные организации и ведущие государства не оказали должного давления на агрессора, Азербайджан был вынужден самостоятельно положить конец оккупации. Существенную роль в достижении победы сыграли безоговорочная поддержка народом курса Президента Ильхама Алиева и наличие в стране подлинного национального единства.

На протяжении 30 лет Армения была исключена из всех региональных проектов — результат твёрдой и принципиальной позиции азербайджанского государства. В условиях затяжного социально-экономического кризиса и международной изоляции армянская сторона так и не смогла выйти из тупика. 44-дневная война завершилась полным разгромом армянской армии. Даже полученное бесплатно вооружение от внешних покровителей не смогло изменить исход.

11 мая 2025 года, выступая перед жителями села Кенгерли в Агдаме, Президент Ильхам Алиев подвёл итог многолетней борьбе Азербайджана, заявив:

«Азербайджан одержал безусловную и полную победу».

Эта фраза имеет не только эмоциональный, но и глубокий геополитический и правовой смысл. В современной истории крайне мало вооружённых конфликтов завершались столь однозначным и справедливым результатом. Победа Азербайджана в Карабахе — одно из этих редчайших исключений.

После Второй мировой войны большинство вооружённых конфликтов заканчивались временным перемирием или неустойчивыми соглашениями. На этом фоне завершение войны Азербайджаном на собственных политико-правовых условиях стало уникальным прецедентом. Военный успех нашей страны вызвал широкий международный резонанс и продемонстрировал, что Азербайджан способен вести войну XXI века. Не случайно многие развитые страны начали внимательно изучать все аспекты Второй Карабахской войны.

Победа в 44-дневной войне, а также результаты однодневной антитеррористической операции обеспечили восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Таким образом, на всей территории страны был полностью восстановлен конституционный строй. Это не просто военная победа — это триумф закона, справедливости и национального достоинства. Сегодня международное сообщество начинает официально признавать эту победу Азербайджана.

В то же время те, кто совершал преступления против нашего государства и народа, — лидеры сепаратистского режима, — привлечены к уголовной ответственности. Начаты следственные действия по фактам этнических чисток и военных преступлений. Это важный шаг в деле восстановления справедливости. Проводимые процессы напоминают Нюрнбергский трибунал, когда преступники были наказаны не только по военным, но и по правовым нормам. И тогда, и сегодня мир поддерживает торжество закона.

Следует подчеркнуть, что после окончания войны Азербайджан выступил с инициативой превращения Южного Кавказа в регион мира и сотрудничества. Наша страна предложила Армении заключить мирный договор. Иными словами, итоги войны закрепляются не только на поле боя, но и в политико-правовой плоскости.

Уже в октябре 2022 года Армения была вынуждена официально признать Карабах частью Азербайджана. В рамках процесса делимитации в прошлом году четыре села Казахского района были возвращены без единой капли крови, а 12 километров государственной границы — юридически оформлены. Переговоры по мирному соглашению перешли в реальную стадию, и в марте текущего года стороны достигли согласия по тексту будущего договора. Армении остаётся лишь выполнить известные условия Азербайджана. Всё это является ярким доказательством того, что наша страна одержала победу не только на военном, но и на дипломатическом и правовом фронтах.

Таким образом, Азербайджан как страна-победитель формирует новую реальность на Южном Кавказе. В этом контексте заявление Президента Ильхама Алиева в Агдаме —

«Мы одержали безусловную и полную победу» — открывает новую эпоху. Это не просто внутренняя победа, это новая геополитическая реальность для всего региона.

И наконец, можно с уверенностью сказать: историческая победа Азербайджана — это великое наследие для будущих поколений. Ведь этот триумф — важнейшее событие в новейшей истории нашей страны за последние 200 лет.

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