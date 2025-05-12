Трамп: США предотвратили ядерную войну между Индией и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп считает, что его администрации удалось предотвратить ядерную войну между Индией и Пакистаном.

"Мы собираемся вести большую торговлю с Пакистаном. Мы собираемся вести большую торговлю с Индией. Мы ведем переговоры с Индией прямо сейчас. Скоро мы будем вести переговоры с Пакистаном, и мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, что ядерная война могла бы стать ужасной. Миллионы людей могли бы погибнуть", - сказал глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Моя администрация помогла в качестве посредника в полном и немедленном прекращении огня, я думаю, на постоянной основе, между Индией и Пакистаном, положив конец опасному конфликту двух стран, обладающих большим количеством ядерного оружия", - добавил американский лидер.

Источник: ТАСС