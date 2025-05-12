Премьер-министр Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану

Индия в настоящее время приостановила удары по Пакистану.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет РИА Новости.

«Индия приостановила свои удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями Пакистана», - сказал он.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого стартовала ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.