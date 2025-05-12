На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов столицы наблюдаются пробки.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Заторы зафиксированы на следующих улицах и проспектах:

1. Проспект Бабека, в направлении центра;

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро «Гара Гараев» в направлении станции метро «Кероглу»;

3. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро «Кероглу»;

4. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро «Кероглу» (до круга);

5. Проспект Гейдара Алиева, второстепенная дорога, в направлении центра;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Микаила Мушвига, от круга «Бадамдар» в направлении школы-лицея №20;

14. Тбилисский проспект, от станции метро «20 Января» в направлении центра;

15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

16. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;

17. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.