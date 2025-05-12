Зеленский подписал закон о ратификации сделки по полезным ископаемым с США

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной, касающегося сотрудничества в сфере добычи и использования полезных ископаемых.

Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

Соглашение было заключено 1 мая, в рамках которого Соединённым Штатам предоставляется доступ к минеральным ресурсам на территории Украины. Впоследствии документ был одобрен украинским парламентом и передан на подпись главе государства.