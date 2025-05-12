Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Запрещенная и признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о самороспуске.

Как сообщает курдский телеканал Rudaw, данное решение было принято в ходе 12-го партийного съезда, состоявшегося 5-7 мая.

В итоговой декларации съезда, которую цитирует канал, указывается, что «съезд постановил распустить организационную структуру РПК и прекратить вооруженную борьбу, положив тем самым конец деятельности организации под названием РПК».

Напомним, 27 февраля отбывающий пожизненное заключение лидер РПК Абдулла Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия может сделать это добровольно.

1 марта исполком РПК заявил о согласии на прекращение огня.

Источник: ТАСС