Индия отвергла любое посредничество по решению кашмирского вопроса
Решение спора о Кашмире является двусторонним вопросом Индии и Пакистана и не требует посредничества третьих стран.
Об этом заявил верховный комиссар (старший дипломат) Индии в Сингапуре Шилпак Амбуле.
«Для нас Кашмир - это двусторонний, а не международный вопрос. Для нас слово «посредничество» не подходит для решения проблемы Кашмира», - сказал он в комментарии Bloomberg TV.
Амбуле также подчеркнул, что режим прекращения огня был достигнут благодаря прямым переговорам между военными обеих стран, а Нью-Дели достиг своей основной цели – «уничтожения террористических лагерей».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США попытаться найти решение для урегулирования территориального спора между Индией и Пакистаном.
Источник: ТАСС