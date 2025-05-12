Правящая партия Албании лидирует на выборах в парламент

Правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) Албании премьера Эди Рамы лидирует на прошедших парламентских выборах, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В воскресенье в Албании состоялись выборы в парламент. Всего на 140 мест в заксобрании претендуют 53 партии и 3 предвыборных коалиции, фавориты - правящая СП премьера Эди Рамы и Демократическая партия (ДП) бывшего президента и экс-премьера Сали Бериша. Правом голоса обладали 3,7 миллиона албанских граждан.

Согласно опубликованным обработанным данным с 1273 из 5225 участков, премьерская партия получает 52,95% поддержки, крупнейшая оппозиционная ДП - 34,11% в парламенте. Остальные партии и движения отстают с большим отрывом - 3,76% получает Социал-демократическая партия и 3,48% - движение NISMA, остальные ещё меньше и претендуют на один-два-три мандата.

Источник: РИА Новости