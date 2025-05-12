Катар хочет подарить Трампу «летающий дворец» на базе Boeing 747

Власти Катара рассматривают возможность передачи президенту США Дональду Трампу самолета Boeing 747-8 в качестве подарка.

Об этом заявил пресс-атташе правительства Катара в США Али Аль-Ансари в интервью газете Politico.

По его словам, однако соответствующее решение пока не принято.

«В настоящее время министерством обороны Катара и министерством обороны США рассматривается возможность передачи самолета для временного пользования в качестве президентского борта, однако вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических ведомств, и решение принято не было», - заявил пресс-атташе Катара.

Ранее телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа готовится принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8. Источники телеканала отметили, что самолет будет исполнять роль нового президентского борта до окончания срока правления Трампа, после чего он будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа. Такая передача собственности, согласно проведенному для Пентагона анализу офиса советника Белого дома и минюста США, по закону не будет считаться взяткой.

Эксперты по вопросам авиапромышленности заявили телеканалу, что стоимость самолета может составлять около 400 миллионов долларов, однако в него будет необходимо установить дополнительное оборудование для обеспечения безопасности связи, что также поднимет сумму.

Источник: РИА Новости