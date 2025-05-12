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Папа Римский Лев XIV сообщил о подготовке визита в Турцию

First News Media23:20 - 12 / 05 / 2025
Папа Римский Лев XIV сообщил о подготовке визита в Турцию

Глава Римско-католической церкви Папа Лев XIV заявил о подготовке визита в Турцию по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

Об этом понтифик сообщил во время первой встречи с представителями СМИ после избрания на папский престол, передает Анадолу.

Папа Лев XIV, избранный 7–8 мая на Конклаве после смерти Папы Франциска, 21 апреля, провел встречу с примерно четырьмя тысячами журналистов в Зале Павла VI в Ватикане. В своем обращении он акцентировал внимание на важности ответственного и миротворческого подхода в работе медиа.

«Мир начинается с каждого из нас — с того, как мы смотрим на других, как их слушаем и как о них говорим. В этом смысле манера коммуникации имеет фундаментальное значение. Мы должны сказать «нет» войне слов и образов. Мы должны отвергнуть парадигму войны», — сказал он.

Отметив, что современность представляет собой сложное время, понтифик подчеркнул необходимость не уходить от вызовов, а встречать их с достоинством. Он также обратил внимание на огромный потенциал искусственного интеллекта, подчеркнув важность его использования во благо всего человечества.

Папа Римский призвал журналистов к бесстрастному и этичному подходу в работе. «Нам не нужна громкая и агрессивная коммуникация. Нам нужно внимание к голосам, которых не слышно. Разоружим слова — и тем самым будем способствовать разоружению мира. Это путь к коммуникации, достойной человеческого достоинства»,- сказал глава Римско-католической церкви.

В завершение выступления Лев XIV лично поприветствовал журналистов в первых рядах. На вопрос о том, планирует ли он поездку на мероприятия, посвященные 1700-летию Первого Никейского собора, понтифик ответил: «Я знаю об этом. Мы готовимся».

20 мая этого года – спустя 1700 лет – христианский мир будет вспоминать открытие Никейского собора. Первый Никейский собор — собор Церкви, созванный римским императором Константином I. Состоялся в июне 325 года в городе Никее (ныне Изник, Турция). Продолжался больше двух месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства.

Предшественник папы Льва XIV, папа Франциск, в минувшем году заявлял о своих планах посетить Изник в честь юбилея собора, но не успел осуществить эту поездку.

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