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Хакан Фидан и Марко Рубио обсудили региональные проблемы

First News Media23:40 - 12 / 05 / 2025
Хакан Фидан и Марко Рубио обсудили региональные проблемы

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с государственным секретарём США Марко Рубио, сообщает TRT Haber.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние связи стран, а также ряд региональных тем, включая ситуацию в Сирии, секторе Газа и в Украине.

Фидан подчеркнул важность отмены санкций в отношении Сирии для обеспечения стабильности и процветания в стране. Также в разговоре была затронута тема освобождения гражданина США Эдана Александра, удерживаемого ХАМАС.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по поводу предстоящих переговоров между Россией и Украиной и обсудили детали визита госсекретаря США в Турцию в рамках неформальной встречи глав МИД стран НАТО, которая состоится в Анталье 14–15 мая.

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