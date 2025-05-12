В Азербайджанской армии проводятся мероприятия по кибербезопасности и защите гостайны

Комплексные профилактические мероприятия в целях обеспечения кибербезопасности, защиты государственной тайны, повышения цифровой грамотности и информационной безопасности в Азербайджанской армии проводятся в главных управлениях, управлениях и службах Министерства обороны, в специальных военных учебных заведениях и в воинских частях соответствующими структурами.

По сообщению пресс-службы Минобороны, в целях недопущения негативных явлений предпринимаются упреждающие шаги, совершенствуются и доводятся до сведения личного состава нормативно-правовые документы.

В рамках проводимых мероприятий соответствующие структуры Министерства обороны регулярно проводят тренинги по указанным темам, брифинги и просветительские беседы с личным составом, подготавливаются и распространяются буклеты.

На мероприятиях военнослужащим разъясняются требования статей Закона Азербайджанской Республики «О государственной тайне», методы борьбы с киберугрозами и киберрисками, правила безопасного использования интернет-ресурсов — кибергигиена, способы защиты от кибератак, а также значение информационной безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных, предоставляются ответы на интересующие их вопросы.