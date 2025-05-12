Правящая партия Турции: Решение РКК о самороспуске - важный этап к достижению цели «Турция без терроризма»

Решение террористической организации РКК о самороспуске после соответствующего обращения ее главаря Абдуллы Оджалана, находящегося в заключении на острове Имралы, представляет собой важный этап на пути к достижению цели «Турция без терроризма».

Об этом заявил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Решение о самороспуске и сдаче оружия станет переломным моментом, если оно будет реализовано полноценно, конкретно и в отношении всех структур и незаконных формирований РКК», - заявил Челик.

Касаясь «Турции без терроризма», он отметил, что этот процесс будет тщательно отслеживаться государственными структурами, а достигнутые этапы будут докладываться президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Источник: Anadolu