США и Китай объявили о торговом перемирии

США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов.

В рамках договоренностей стороны обязались до 14 мая приостановить действие дополнительных пошлин, введенных в апреле текущего года. Так, США временно снимают 24 процентных пункта дополнительной пошлины на китайские товары (в том числе из Гонконга и Макао), сохраняя ставку на уровне 10 процентов. Также будут отменены дополнительные пошлины, установленные тремя президентскими указами.

В ответ Китай также приостанавливает 24 процентных пункта своих пошлин на американские товары, оставляя базовую ставку в 10 процентов, и отменяет ранее введенные дополнительные меры. Кроме того, Пекин обязался приостановить или отменить все нетарифные ограничения, введенные с 2 апреля 2025 года против США.

Источник: ТАСС