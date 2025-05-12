Анкара заявила, что ждет конкретику по возможным переговорам по Украине

нкара ожидает от сторон конкретику по российской инициативе о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле 15 мая.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Пока ничего конкретного, ожидается техническая готовность сторон", – уточнил он.

Собеседник агентства добавил, что речи о каком-либо дедлайне по срокам организации переговоров нет, Турция всегда открыта для посредничества.

Владимир Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры РФ и Украины 15 мая в Стамбуле. Данный шаг является серьезной инициативой, которая демонстрирует готовность России к диалогу, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американский президент Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложение Путина. По его словам, подобные переговоры как минимум помогут определить, возможно ли мирное соглашение. В то же время Трамп выразил сомнения по поводу того, что Киев заключит сделку с Путиным.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая.

Источник: РИА Новости