Подоляк: Киев готов изменить указ о запрете переговоров с Путиным

Украина готова изменить указ о запрете переговоров с Путиным, если он приедет на переговоры в Стамбул.

Об этом заявил советник главы Офиса Зеленского Подоляк, передает Телеграм-канал «Страна.ua».

«Думаю, что будут внесены изменения в это решение Совета национальной безопасности и обороны. Если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа, то, думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы», - заявил Подоляк.

Также он сказал, что Зеленский в Стамбуле из россиян будет говорить только с Путиным.