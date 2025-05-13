Песков: Кремль объявит переговорщиков с Украиной, как только Путин сочтет это нужным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что имена представителей России на предстоящих 15 мая в Стамбуле переговорах с Украиной будут объявлены, как только президент РФ Владимир Путин сочтет это необходимым.

«Нет», - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, может ли он назвать тех, кто будет представлять Россию.

«Как только президент посчитает это нужным, мы объявим», - заверил Песков.

По его словам, подготовка российской стороны к этим переговорам продолжается.

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», - сказал он.

Песков отметил, что других комментариев по планируемой российско-украинской встрече в Стамбуле Кремль пока давать не планирует.

Источник: ТАСС