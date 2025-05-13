Парламент Армении обвиняют в нецелевых тратах на алкоголь

Аппарат председателя парламента Армении Алена Симоняна ежегодно закупает сотни бутылок коньяка, не предоставляя какой-либо отчетности.

Об этом заявила оппозиционный депутат Тагуи Товмасян в ходе парламентских слушаний по отчету Антикоррупционного комитета за 2024 год, передают армянские СМИ.

По ее словам, в январе, мае, августе и ноябре 2024 года аппарат спикера приобрел 908 бутылок коньяка у одной и той же компании — ООО «Вино & вино». При этом, как отметила Товмасян, не предоставлено ни одного документа, разъясняющего, кому и по какому поводу были переданы эти бутылки.

Она также добавила, что с января по апрель 2025 года было закуплено еще 594 бутылки — вновь без каких-либо пояснений или обоснований.

В общей сложности, по словам депутата, на закупку коньяка было потрачено около 27,6 млн драмов (свыше 70 тысяч долларов США).