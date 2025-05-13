Крупная кража в Нефтчале: ущерб оценивается в 18 тысяч манат

В Нефтечалинском районе сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в хищении почти пяти километров кабеля.

Как сообщает ширванская региональная группа пресс-службы МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны Явар Аскеров и Рагим Гасымов. По версии следствия, они сняли 4 995 метров кабеля со столбов и сдали похищенное в пункт приема цветных металлов. Общая сумма ущерба оценивается в 18 тысяч манат.

По факту кражи возбуждено уголовное производство. Суд постановил заключить обоих подозреваемых под стражу.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.