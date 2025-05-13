Уиткофф и Келлог приедут на переговоры Москвы и Киева
Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах между РФ и Украиной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг», - говорится в сообщении.
По данным телеканала CNN, Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле.
Источник: РИА Новости
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