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Награждены победители конкурса «Лучшая презентация» - ФОТО

First News Media18:30 - Сегодня
Награждены победители конкурса «Лучшая презентация» - ФОТО

13 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшая презентация», организованного среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных учреждений по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна.Затем был продемонстрирован видеоролик о конкурсе «Лучшая презентация».

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, председатель Государственного комитета по статистике, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Тахир Будагов.

В своем выступлении Али Ахмедов отметил, что конкурс, который проводится с 2007 года, является успешным. Он отметил, что внимание и забота, проявленные к молодежи в целях обеспечения будущего Азербайджана, являются одним из важнейших направлений политики, реализуемой Гейдаром Алиевым. Сегодня в Азербайджане сформировалась талантливая, предприимчивая и современно мыслящая молодежь. Они получают качественное образование и представляют нашу страну на международной арене. Поздравляя победителей в конце своего выступления, Али Ахмедов добавил, что основными факторами, способными ответить на вызовы сегодняшнего и будущего, являются знания, умения и способность осваивать современные технологии.

Поздравляя победителей конкурса, министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что проводятся различные конкурсы по предметам, оцениваются знания и умения учащихся в различных областях, но особое значение среди этих конкурсов имеет конкурс «Лучшая презентация». Министр сообщил, что целью конкурса является изучение азербайджанской идентичности, нашей национальной идеологии и в целом нашего наследия, сыгравшего непревзойденную роль в становлении Азербайджана как государства и азербайджанцев как народа. Министр добавил, что еще одним важным направлением образования является формирование национальной идентичности.

Говоря о деятельности учебных заведений на освобожденных территориях, Эмин Амруллаев отметил, что в ближайшие годы ожидается большой прогресс в восстановлении и развитии образования на этих территориях.

Тахир Будагов, в свою очередь, рассказал о непревзойденных заслугах великого лидера Гейдара Алиева в развитии Азербайджана поздравив победителей.

На церемонии также прозвучали различные музыкальные и танцевальные номера от учащихся Художественной гимназии и центров развития детей и молодежи.

В конце 34 победителям, приглашенным на сцену, были вручены дипломы и подарки, а также сделано памятное фото.

Следует отметить, что в конкурсе, проведенном среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных учреждений, приняли участие 3952 учащихся из регионов страны. 90 учащихся получили право участвовать в республиканском этапе. Их выступления были оценены конкурсной комиссией, в результате 6 человек заняли I, 13 человек II и 16 человек III места.

Конкурс был организован совместно Министерством науки и образования, Фондом Гейдара Алиева, партией «Ени Азербайджан» и Республиканским комитетом свободного профсоюза работников образования Азербайджана.

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