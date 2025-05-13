Эрдоган: Турция выступает за прекращение огня в Украине

Анкара твердо выступает за установление всеобъемлющего прекращения огня между РФ и Украиной.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция сохраняет приверженность своей позиции, согласно которой НАТО не должна быть частью этого конфликта. Он привлек внимание к недопустимости упущения создавшейся возможности для установления мира.

Отметив, что Анкара активизировала усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией путем установления прочного и справедливого мира, турецкий лидер сообщил, что в рамках этих усилий он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение сотрудничеству в рамках НАТО. По его словам, в качестве подтверждения этого Анкара вновь возьмет на себя командование Силами альянса в Косово.

Он подчеркнул, что Анкара ожидает от своих союзников сотрудничества в борьбе с терроризмом, и заверил, что Турция продолжит прилагать все необходимые усилия для сохранения мощи НАТО, несмотря на внутренние и внешние вызовы.

Источник: Anadolu