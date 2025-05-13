СМИ: в Ливии убит глава службы безопасности при Президентском совете
Глава управления поддержания стабильности (службы безопасности) при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли погиб в результате перестрелки в штабе 444-й бригады в Триполи.
Об этом сообщает газета Al Wasat со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным издания, звуки стрельбы слышны в южных районах столицы — Айн-Зара и Салах Ад-Дин.
На улицах столицы танки. МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвало местное население оставаться в своих домах. В ведомстве сообщили, что в городе происходят столкновения между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности.
Международный аэропорт Митига, расположенный в столице Ливии, приостановил работу. Все запланированные рейсы перенаправлены в аэропорт города Мисурата. Столкновения вспыхнули после нападения на главу аппарата Абдельгани аль-Кикли.
Источник: Gazeta.Ru