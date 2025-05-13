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Начались международные учения «Anatolian Phoenix – 2025» - ВИДЕО

First News Media21:40 - Сегодня
Начались международные учения «Anatolian Phoenix – 2025» - ВИДЕО

На авиабазе, расположенной в городе Конья Турецкой Республики, стартовали международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix – 2025» («Anadolu Ankası - 2025») с участием военнослужащих различных стран.

Вначале участники учений понаблюдали за показательными полётами авиационной группы ВВС Турции «Türk Yıldızları» («Турецкие звёзды»).

Затем был представлен брифинг о цели, сценарии и месте проведения учений, процессе подготовки, правилах безопасности, а также о задачах, которые предстоит выполнить на различных этапах.
Отметим, что на международных учениях, которые продлятся до 23 мая текущего года, нашу страну представляют пилоты ВВС Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.

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