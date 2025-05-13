Россиянам запретили содержать дома страусов, скорпионов и крокодилов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновленный перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.

В перечень вошел 121 вид животных, представляющих потенциальную угрозу для человека или сложных для содержания в неволе. Ограничения касаются как диких млекопитающих, так и некоторых видов рептилий, птиц, рыб, земноводных и паукообразных.

Среди млекопитающих, находящихся под запретом, — крупные хищники (львы, тигры, леопарды), слоны, носороги, бегемоты, гиены, приматы, дикобразы, а также волки, лисицы и медведи.

Содержать дома крокодилов, ядовитых и крупных змей (включая кобр, мамб и питонов), ящериц (таких как комодский варан), а также черепах с размером панциря более 30 см теперь также запрещено. Ограничения распространяются и на морских обитателей — в их числе акулы, скаты, мурены, электрические угри, а также млекопитающие вроде китов, тюленей, моржей и ламантинов.

Список включает и птиц — от страусов и пингвинов до сов, журавлей и фламинго. Запрет распространяется на ядовитых пауков, в том числе черную вдову, а также на скорпионов и некоторых древесных лягушек.

Документ предусматривает исключения: ограничение не касается животных, содержащихся в зоопарках, цирках, океанариумах, дельфинариях и других организациях, имеющих соответствующую лицензию.

Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Источник: РБК