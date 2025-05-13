ЕК готовит способ обойти вето Венгрии на санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает альтернативные механизмы, если Венгрия заблокирует летом продление действующих антироссийских санкций.

Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их словам, большую часть антироссийских санкций, в частности в отношении замороженных активов РФ в размере €200 млрд, Брюссель намеревается перенести «на другую юридическую основу», что якобы позволит обойти требование единогласия, необходимое для продления рестрикций. Срок их действия истекает в конце июля, напоминает FT.

12 мая глава венгерского правительства Виктор Орбан, обращаясь к участникам конференции спикеров парламентов стран Евросоюза в Будапеште, заявил, что его страна выступает за скорейший отказ от экономических санкций против России и не поддерживает план ЕК, предусматривающий запрет на поставки энергоносителей из РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Украине.

Источник: ТАСС