Уиткофф назвал главные темы переговоров по урегулированию в Украине

Главными темами переговоров по решению конфликта в Украине будут отказ украинской стороны от территорий и доступ Киева к Днепру и Черному морю.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает ТАСС.

Он также отметил, что речь пойдет о потенциальном использовании Запорожской АЭС Украиной.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Он подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».