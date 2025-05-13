Европа призовет США ужесточить санкции против РФ, если Путин откажется от встречи с Зеленским в Стамбуле

Европейские лидеры призовут президента США Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести новые санкции против России, если президент РФ Владимир Путин откажется от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая, или Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, после разговоров между американскими и европейскими чиновниками 12 мая стало ясно, что США хотят дать России и Украине возможность для переговоров, прежде чем усилить давление на Путина. Европа готова подождать возможной встречи Зеленского и Путина в Стамбуле 15 мая, прежде чем просить США ввести новые санкции.

При этом, по данным европейских источников Bloomberg, в разговорах чиновников американская сторона не дала ясного ответа на вопрос, готова ли она по-прежнему ввести санкции, если российские атаки продолжатся на неделе, или Путин откажется от встречи с Зеленским.

Во время объявленного Путиным трехдневного прекращения огня на 9 мая Зеленский вместе с приехавшими в Киев европейскими лидерами призвал к 30-дневному перемирию. После этого Путин вечером 11 мая выступил с пресс-конференцией и предложил Украине возобновить прямые переговоры, «прерванные в 2022 году», в Стамбуле 15 мая.

Зеленский на предложение Путина ответил, что Украина ждет «полного и длительного» прекращения огня начиная с 12 мая, а сам он готов встретиться с Путиным в Стамбуле лично. Требование прекратить огонь и только потом приступать к переговорам поддержали и европейские лидеры.

По данным источников Axios, Зеленский собирается приехать в Турцию в любом случае — даже если Путин откажется от предварительного прекращения огня.

Источник: Meduza