Главы МИД РФ и Турции обсудили инициативу Москвы о переговорах с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Стороны обсудили инициативу президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева, сообщает МИД РФ.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти готовы к организации переговоров, и призвал не упустить возможности урегулировать конфликт.

Источник: «Коммерсант»