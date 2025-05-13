Зеленский согласен на встречу в Стамбуле только с Путиным

Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы «The Breakfast Show».

Он отметил, что любые встречи на более низком уровне украинская сторона считает бессмысленными.

По словам Подоляка, Киеву важно обсуждать ключевые вопросы войны напрямую с главой российского государства.

На данный момент Кремль не подтвердил участия Путина во встрече, запланированной на 15 мая в Стамбуле.

Источник: ArbatMedia