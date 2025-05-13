Зеленский согласен на встречу в Стамбуле только с Путиным
Владимир Зеленский готов к переговорам в Стамбуле лишь при условии личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы «The Breakfast Show».
Он отметил, что любые встречи на более низком уровне украинская сторона считает бессмысленными.
По словам Подоляка, Киеву важно обсуждать ключевые вопросы войны напрямую с главой российского государства.
На данный момент Кремль не подтвердил участия Путина во встрече, запланированной на 15 мая в Стамбуле.
Источник: ArbatMedia
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