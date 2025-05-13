В Турции прокомментировали планы Трампа приехать в Стамбул

Турецкая сторона не располагает данными о планах президента США Дональда Трампа приехать в Стамбул, на возможные переговоры РФ и Украины 15 мая, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

В понедельник Трамп заявил, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины.

«Таких данных нет, лучше запросить американскую сторону о планах президента США», - заявил собеседник агентства.