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Иран на фоне визита Трампа в регион заявил, что готов дать ответ на любую атаку

First News Media12:41 - Сегодня
Иран на фоне визита Трампа в регион заявил, что готов дать ответ на любую атаку

Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери совместно с командующим иранской армией генерал-лейтенантом Абдулрахимом Мусави и командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенантом Хосейном Салами незадолго до начала визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток посетили боевые части армии и КСИР, дислоцированные в Персидском заливе.

Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.

В ходе смотра войск в Персидском заливе глава Генштаба заявил о готовности дать решительный отпор на любое нападение на исламскую республику. «Если наши враги совершат ошибку или будут намереваться, планировать или предпринимать враждебные шаги против государственного строя и территориальной целостности Исламской Республики Иран, наши вооруженные силы смогут противостоять им. Они полностью к этому готовы. Мы рекомендуем врагам, которые нам периодически угрожают, помнить: вы можете просчитаться, начав конфликт с Исламской Республикой Иран, но его итоги, характер, время и место, а также масштабы боевых действий будут зависеть только от Исламской Республики Иран. Враг понесет колоссальный ущерб», - сказал Багери.

По его словам, в ходе визита высшего военного руководства Ирана на юг страны «были проведены мероприятия, необходимые для подготовки и реализации оперативных планов». Глава Генштаба заявил, что иранские «вооруженные силы полностью готовы к любому развитию событий и находятся в наилучшем положении с точки зрения разведки, оперативного планирования и готовности к выполнению приказов».

С 13 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Президентский самолет уже приземлился в Эр-Рияде. Помимо поездки в Рим на похороны Папы Римского Франциска в конце апреля, это первое полноценное зарубежное турне президента США с момента вступления в должность 20 января. В состав американской делегации вошли, в частности, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. В ходе поездки американская делегация сосредоточится на расширении инвестиционного сотрудничества с аравийскими монархиями, затронет вопросы обороны и безопасности, в том числе связанные с урегулированием конфликтов в секторе Газа, Йемене и в Украине.

Источник: ТАСС

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