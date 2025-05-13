ЕК будет требовать отказа от газа РФ и после мира в Украине

Еврокомиссия (ЕК) будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов и после завершения конфликта в Украине.

Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Польшу.

«Еврокомиссия представила план отказа от российских энергоресурсов. Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине», - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли ЕС закупать российский газ в случае перемирия в Украине, передает ТАСС.

Еврокомиссия на прошлой неделе представила план полного отказа Евросоюза от российских энергоресурсов, в первую очередь СПГ и ядерного топлива, к концу 2027 года. Теперь этот план должны утвердить страны ЕС.