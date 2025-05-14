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В Баку состоится первый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan!

First News Media13:29 - Сегодня
В Баку состоится первый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Azerbaijan!

В Баку 15–17 мая 2025 года пройдет первый сезон MBFW Azerbaijan, который станет официальным международным мероприятием при поддержке стратегического партнера Mercedes-Benz. Организаторами события выступили Азербайджанская ассоциация дизайнеров моды (Azerbaijan Fashion Designers Association) и Led.az Events.

Мероприятие обещает стать яркой платформой для демонстрации талантов как местных, так и международных дизайнеров. В рамках программы запланированы впечатляющие показы, на которых специалисты из Италии, Грузии, Казахстана, Турции, Беларуси и Израиля смогут раскрыть свои идеи и завоевать внимание медиа и публики.

На показах дизайнеры применят новейшие технологические решения — искусственный интеллект, виртуальную и дополненную реальность. Эти инновации позволят представить уникальные коллекции, в которых реализованы концепции, ранее не использовавшиеся в мировой моде, создавая захватывающий опыт для зрителей и расширяя границы традиционной индустрии.

Особое место в программе занимает экспозиция Azerbaijan Fashion&Art, которая даст возможность взглянуть на модную арену Азербайджана через презентацию брендов (Muse Me, The Tothu, Parcha Studio, Gaga Factory, Dova 24, Sultan Couture, Natavan Aliyeva, Sameera, Kaftan) и арт-инсталляцию Silver Lining известной художницы Эльнары Насирли. Эта экспозиция станет ярким отображением местной модной и художественной сцены, объединяющей традиции и современность.

Также в рамках мероприятия пройдет презентация ювелирного дома Panghia и специальный показ от Adidas для Mercedes-Benz, что подчеркнет международный статус события и его современную направленность.

Партнерами сезона стали ведущие компании и организации, среди которых Немецко-Азербайджанская торговая палата (AHK), MyBrands, MAC, L'Oreal Professionnel, KSpace, Braun, Absheron Hotel Group, Turizm.az, S Design, Museum Furniture&Accessories, Johnnie Walker, A11 Logistics, Big Model Agency, Notes Gastronomy&Bar, Shur, Dadim, Yacht Club Residence и другие.

MBFW Azerbaijan — уникальная возможность для дизайнеров, брендов и художников заявить о себе на международной арене, объединяя моду, искусство и передовые технологии для создания яркого и вдохновляющего события.

Официальные медиапартнеры первого сезона MBFW Azerbaijan - Elle Uzbekistan, Tatler Kazakhstan, Baku Magazine, Caspian Magazine, &Beyond Magazine, Nargis Magazine, The Diary, Media.az, Oxu.az, Photostock, 1news.az, Trend.az, Day.az, Milli.az, 25Trend, Fiftysix Magazine и Brands Fashion Business.

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