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Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации

First News Media14:10 - Сегодня
Суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о вакцинации

Европейский суд юстиции счел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

"Суд признал доводы истца обоснованными", - сообщается в постановлении суда. Обвинения против фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times в 2023 году. Издание утверждало, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС, в которых она согласовала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на €30 млрд.

Американская газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС, которые, по оценкам адвокатов истца, содержат информацию, имеющую общественное значение. Обмен сообщениями происходил в 2021 году, контракты по ним заключались с 2021 по 2023 год. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему, а затем объявила, что сообщения якобы были "по ошибке уничтожены", поэтому не могут быть преданы гласности.

Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в отношении нее, но может служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями. Оно также может быть оспорено юридической службой ЕК.

В январе 2025 года суд Льежа при активной поддержке прокуратуры ЕС закрыл другое разбирательство против фон дер Ляйен по иску бельгийского активиста Фредерика Бальдана, к которому присоединились около 1 000 физических лиц и общественных организаций. Большинство участников процесса - граждане ЕС, получившие инвалидность, и близкие погибших в результате побочного действия применявшихся в ЕС вакцин от COVID-19, которые не прошли клинических испытаний. Истцы обвиняли фон дер Ляйен в превышении служебных полномочий и коррупции, однако суд Льежа поддержал тезис прокуратуры ЕС, что фон дер Ляйен обладает иммунитетом от подобных судебных преследований.

Прокуратура ЕС является агентством Европейского союза, напрямую подчиненным Еврокомиссии.

Источник: ТАСС

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