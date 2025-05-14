Президент Бразилии решил заехать в Москву для личной просьбы к Путину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва лично попросит российского президента Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции, чтобы обсудить урегулирование между Москвой и Киевом.

«Я попытаюсь поговорить с Путиным», — заявил он (цитата по AFP) на пресс-конференции в Пекине. По окончании визита в Китай он вновь намерен приехать в Москву. Президент приезжал в российскую столицу на празднование 80-летия победы.

«Мне ничего не стоит сказать ему: «Товарищ Путин, ради бога, поезжайте в Стамбул на переговоры», — сказал он.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и назвал их целью «устранение первопричин конфликта». Состав российской делегации в Кремле пока не озвучили. Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле и хочет обсудить с ним прекращение огня и обмен всех пленных. Также на встречу отправится госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: РБК