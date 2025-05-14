Стычка в парламенте Армении: Сын Кочаряна спровоцировал потасовку - ВИДЕО

Обстановка на заседании Национального Собрания Армении 14 мая обострилась до предела.

Как сообщают армянские СМИ, дело дошло до того, что вице-спикер парламента от правящей партии «Гражданский договор» Акоп Аршакян с трибуны парламента стал озвучивать угрозы и оскорбления в адрес оппозиционных депутатов и, в частности, сына второго президента Армении Роберта Кочаряна – Левона Кочаряна.

Последний выступил с критикой в адрес действующей власти и председателя парламента Алена Симоняна.

Комментируя инцидент на прошлой неделе в Национальном Собрании с участием Никола Пашиняна, когда глава правительства назвал оппозиционных депутатов оскорбительным словом «амбал», Левон Кочарян, в частности заявил: «На следующий день он (Никол Пашинян – ред.) поехал в Москву. Мне интересно, вы видели эти видеозаписи? Так кто теперь амбал?».

На этом Кочарян не остановился. Он также прокомментировал угрозы председателя парламента Алена Симоняна, который в ходе прошедшего заседания пригрозил депутату от оппозиционного блока «Армения» Кристине Варданян вышвыриванием из зала заседаний НС. «Пусть Ален Симонян знает и будет осторожен. Ведь когда я его вышвырну, ему будет очень больно. Он же сидит на высокой трибуне», - предупредил он.

Все эти заявления не пришлись по душе Акопу Аршакяну, который попросил слово, подошел к трибуне и сразу обрушился на оппозиционных депутатов с угрозами, оскорблениями и выкриками.

«Левон Кочарян, знайте свои рамки. Эй пацан – это ты. Знай свои границы пацаненок… Ара, Левон, сядь на место и слушай то, что я тебе скажу», - заявил вице-спикер НС, пригрозив Левону Кочаряну вышвыриванием из зала заседаний парламента.

Такое поведение вызвало недовольство как Левона Кочаряна, так и его коллег по оппозиции. Тогда в дело вмешались депутаты от правящей партии. Часть из них вскочила со своего места и направилась в сторону оппозиционеров. Некоторые были так возбуждены, что даже начали махать руками.

Такое поведение шокировало даже присутствовавшего там омбудсмена Армении. Она, в частности, призвала депутатов проявлять сдержанность.