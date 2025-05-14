В Пирекешкюле будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

В Пирекешкюле с 14 по 16 мая будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны.

Процесс уничтожения просроченных и непригодных к использованию боеприпасов будет осуществляться с соблюдением правил безопасности на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль.

«Призываем население не паниковать из-за звуков взрывов, оснований для беспокойства нет», - говорится в сообщении.