Рейтинг Зеленского вырос до 74%

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в первой половине мая 2025 года вырос и достиг 74%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом 22% опрошенных выразили недоверие к украинскому лидеру. Предыдущее исследование показало, что 69% граждан доверяют президенту, а 24% — нет.

Опрос проводился в период с 2 по 12 мая. В нем приняли участие свыше тысячи граждан Украины, проживающих на территории страны.