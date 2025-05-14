Эрдоган: Крайне Важно, чтобы сирийские и европейские ячейки PKK осознали реальность и сдали оружие
В Турции завершилась эпоха террора, оружия, насилия и преступности.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития в среду, 14 мая.
«Крайне важно, чтобы сирийские и европейские ячейки террористической организации осознали эту реальность и присоединились к процессу роспуска и сдачи оружия»,- заявил турецкий лидер.
Президент Турции отметил, что ключевым моментом в процессе роспуска PKK является выполнение данных обещаний.
Глава государства заявил, что Национальная разведывательная организация Турции (MİT) будет тщательно следить за их исполнением.
«Турция продемонстрировала друзьям и недругам способность решать собственные проблемы волей своего государства, политических институтов и граждан», - заявил Эрдоган.
Источник: Anadolu