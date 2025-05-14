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Эрдоган: Крайне Важно, чтобы сирийские и европейские ячейки PKK осознали реальность и сдали оружие

First News Media15:54 - Сегодня
Эрдоган: Крайне Важно, чтобы сирийские и европейские ячейки PKK осознали реальность и сдали оружие

В Турции завершилась эпоха террора, оружия, насилия и преступности.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития в среду, 14 мая.

«Крайне важно, чтобы сирийские и европейские ячейки террористической организации осознали эту реальность и присоединились к процессу роспуска и сдачи оружия»,- заявил турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что ключевым моментом в процессе роспуска PKK является выполнение данных обещаний.

Глава государства заявил, что Национальная разведывательная организация Турции (MİT) будет тщательно следить за их исполнением.

«Турция продемонстрировала друзьям и недругам способность решать собственные проблемы волей своего государства, политических институтов и граждан», - заявил Эрдоган.

Источник: Anadolu

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